Der Verpackungshersteller Gerresheimer hat für das laufende Jahr keine Hoffnung auf große Sprünge. Der Netzwerk-Spezialist Cisco ist dagegen wesentlich zuversichtlicher und konnte im zweiten Geschäftsquartal wachsen.

Cisco will nach gutem Quartal weiter zulegenDer US-Netzwerk-Spezialist Cisco ist unter anderem dank guter Geschäfte mit neuer Software und Service-Angeboten im zweiten Geschäftsquartal gut gewachsen. Die Firma schnitt mit ihren Zahlen und dem Ausblick auf das laufenden Quartal besser ab als von Analysten erwartet. Cisco hat den Umsatz im zweiten Jahresviertel um 7 Prozent auf 12,4 Milliarden US-Dollar gesteigert, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 16 Prozent auf 0,73 Dollar zu. Analysten hatten bei beiden Kenngrößen mit etwas weniger gerechnet. Die Aktie stieg im nachbörslichen Handel deutlich.

Die Dividende für das abgelaufene Quartal soll um sechs Prozent zum Vorquartal auf 35 US-Cent steigen. Zudem ist der Rahmen für Aktienrückkäufe um 15 Milliarden Dollar erhöht worden auf nun ungefähr 24 Milliarden Dollar.Für das dritte Geschäftsquartal erwartet Cisco ein Umsatzplus von vier bis sechs Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 76 bis 78 US-Cent liegen. Beides liegt in etwa im Rahmen der Erwartungen von Experten beziehungsweise beim Umsatz leicht darüber. Marktbeobachter werten den Ausblick als stark.

Gerresheimer tritt 2019 beim Gewinn bestenfalls auf der Stelle

Der für die Pharma- und Kosmetikindustrie produzierende Verpackungshersteller Gerresheimer macht für das laufende Jahr keine Hoffnung auf große Sprünge. Der seit gut drei Monaten amtierende Konzernchef Dietmar Siemssen rechnet erst in der Folge mit mehr Schwung. "Wir haben einen sehr guten Plan für 2019, auf dem wir aufbauend weitere Wachstumsdynamik mittel- und langfristig entwickeln wollen", sagte er am Donnerstag. Die Investitionen etwa in Produktionserweiterungen in den USA würden dann Früchte tragen.Siemssen kündigte für 2019 einen Umsatz in der Bandbreite von rund 1,4 bis 1,45 Milliarden Euro an und ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) von etwa 295 Millionen Euro, das auch fünf Millionen Euro höher oder niedriger ausfallen könnte.

In dem im November abgelaufenen Bilanzjahr 2018 sorgten Sondereffekte für einen leichten Rückgang des Ebitda auf 308,0 (310,8) Millionen Euro bei einem Umsatzplus von währungsbereinigt 4,3 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro. Positive Effekte aus der US-Steuerreform ...

