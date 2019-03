Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - DS Smith, der führende Anbieter von nachhaltigen Verpackungslösungen, und E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99), ein führendes Energieunternehmen in Europa, haben heute einen weitreichenden Vertrag über den Bau einer hochmodernen Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in der Papierfabrik Kemsley in Kent (UK) unterzeichnet, so die E.ON SE in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...