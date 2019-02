Hannover (www.aktiencheck.de) - Die japanische Wirtschaft konnte nach einem von Sonderbelastungen geprägten schwachen 3. Quartal immerhin wieder etwas zulegen, so die Analysten der Nord LB. Mit einem Plus von 0,3% Q/Q sei die BIP-Wachstumsrate im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen. Eine technische Rezession mit zwei Rückgängen in Folge habe immerhin vermieden werden können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...