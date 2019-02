KAP AG auf profitablem Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2018 DGAP-News: KAP AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis KAP AG auf profitablem Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2018 14.02.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. KAP AG AUF PROFITABLEM WACHSTUMSKURS IM GESCHÄFTSJAHR 2018 * Umsatz steigt um 3,7 % auf 422,7 Mio. EUR * Normalisiertes EBITDA wächst überproportional um 6,4 % auf 44,8 Mio. EUR * Normalisierte EBITDA-Marge legt um 30 Basispunkte auf 10,6 % zu * Segmentstrategie führt zu weiterer Profitabilitätssteigerung Fulda, 14. Februar 2019 - Die KAP AG, eine börsennotierte, mittelständische Industriegruppe, hat heute ihre vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht. Der Umsatz ist im Berichtszeitraum um 15,2 Mio. EUR oder 3,7 % auf 422,7 Mio. EUR gestiegen. Überproportional zugelegt hat das um Sondereffekte in Höhe von 1,4 Mio. EUR normalisierte EBITDA. Es stieg auf Basis der vorläufigen Zahlen um 6,4 % auf 44,8 Mio. EUR (i. Vj. 42,1 Mio. EUR). Diese positive Entwicklung spiegelt die zahlreichen Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität in den fünf wachsenden Segmenten der KAP-Gruppe wider. Entsprechend erhöhte sich die normalisierte EBITDA-Marge um 30 Basispunkte und liegt mit 10,6 % über der vom Vorstand gesetzten Mindestzielrendite von 10 %. Darüber hinaus trug auch der Erwerb mittelständischer Unternehmen mit Wachstumspotenzial zur positiven Entwicklung bei, wodurch einzelne Segmente gezielt gestärkt und weiter ausgebaut wurden. "Für die KAP-Gruppe war 2018 erneut ein sehr erfolgreiches Jahr. Die konsequente Umsetzung unserer Segmentstrategie hat zu einer weiteren Steigerung der Profitabilität geführt. Dabei stehen wir mit der Umsetzung erst am Anfang. Mit unseren bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung in unseren Segmenten werden wir weiteres Potential heben und unseren Wachstumskurs fortsetzen - auch durch zielgerichtetes externes Wachstum", betont Guido Decker, Vorstandsvorsitzender der KAP AG. Mit der im vergangenen Jahr etablierten Segmentstrategie hat die Industriegruppe ihren strategischen Fokus auf ausgewählte Nischenmärkte gelegt und neue Segmente gebildet. In den identifizierten Märkten entwickelt KAP mittelständische Unternehmen unter einem einheitlichen Segmentmanagement zu Marktführern. Im Berichtsjahr 2018 verlief die Entwicklung in den Segmenten äußerst positiv. Alle Segmente konnten ihre Zielvorgaben für das normalisierte EBITDA auf vorläufiger Basis übertreffen bzw. die entsprechende Marge spürbar verbessern. Kontakt KAP AG Nadine Kaldenbach M: n.kaldenbach@kap.de T: +49 661 103 716 Kirchhoff Consult AG Michael Werneke M: michael.werneke@kirchhoff.de T: +49 40 609 186 34 Über die KAP AG Die KAP AG ist eine mittelständische Industriegruppe mit rund 3.000 Mitarbeitern. In den Segmenten engineered products, flexible films, it/services, surface technologies und precision components entwickeln wir innovative industrielle Produkte und technologische Lösungen für internationale Industrie- und Handelsunternehmen. Mit unserer langfristig angelegten Strategie besetzen wir attraktive Marktnischen mit langfristigem Wachstumspotential oder in denen wir eine sehr starke Marktposition genießen. Unser Fokus liegt dabei im Aufbau und in der Entwicklung von margenstarken Industriesegmenten zu hoch spezialisierten Marktführern. Im Rahmen von Nachfolgeregelungen übernehmen wir darüber hinaus als verlässlicher Partner zur Verstärkung bestehender oder zum Aufbau zusätzlicher Segmente mittelständische Unternehmen mit exzellenter Marktposition. Von unserem Wachstumskurs profitieren unsere Aktionäre durch unsere ertragsorientierte Dividendenpolitik. 14.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: KAP AG Edelzeller Straße 44 36043 Fulda Deutschland Telefon: 06611030 Fax: 0661103830 E-Mail: office@kap.de Internet: www.kap.de ISIN: DE0006208408 WKN: 620840 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 775863 14.02.2019 ISIN DE0006208408 AXC0127 2019-02-14/10:00