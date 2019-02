Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Einkaufsmanagerindices deuten darauf hin, dass sich das Wirtschaftswachstum zu Beginn des Jahres in Asien und Mitteleuropa weiter verlangsamt hat, so die Analysten der DekaBank. Asien leide unter der Schwäche Chinas, während in Mitteleuropa die Probleme wichtiger Länder der Eurozone zu Buche schlagen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...