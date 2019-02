Das Schweizer Bankhaus Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530) wird für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 0,2625 Franken (ca. 0,23 Euro) an die Aktionäre ausschütten, wie die Credit Suisse am Donnerstag mitteilte. Damit wird die Ausschüttung gegenüber dem Vorjahr (0,25 Franken) um 5 Prozent erhöht. Die Dividende soll in bar ausbezahlt werden. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von ...

