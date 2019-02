Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Im Januar ist die Jahresrate der Konsumentenpreise in Großbritannien überraschend stark von 2,1% auf 1,8% und damit erstmals seit Januar 2017 wieder unter die zentrale Zielmarke der Notenbank von 2% zurückgegangen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Bei einem geregelten EU-Austritt Großbritanniens dürfte die Teuerungsrate auch in den kommenden Monaten leicht unter der genannten Marke verbleiben. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten nicht mit einer Leitzinserhöhung durch die Bank of England in diesem Jahr rechnen. (14.02.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...