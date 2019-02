Wien (www.anleihencheck.de) - Die spanische Minderheitsregierung fand gestern für ihren Budgetentwurf keine Mehrheit im Parlament, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Somit stehe der Premierminister Sanchez vor dem Aus. Laut Medienberichten solle am Freitag die Entscheidung für oder gegen Neuwahlen fallen (wahrscheinlicher Termin im April). Trotz der zerstrittenen Parteienlandschaft, die seit Jahren keine stabile Regierung zulasse, sei am Staatsanleihemarkt bislang keine Nervosität aufgekommen. Die Spreads für spanischen Staatsanleihen hätten sich gestern im Fahrwasser des allgemeinen Marktrends sogar in den meisten Laufzeitsegmenten eingeengt. Das Ausmaß der Bewegung sei aber geringer ausgefallen als bei italienischen und portugiesischen Staatsanleihen. Letztere hätten Rückenwind von guten Primärmarktergebnissen erhalten. Portugal habe Anleihen mit Fälligkeit 6/2029 und 4/2034 (Gesamtvolumen rund EUR 1 Mrd., bid/cover klar über 2) platziert. Italien habe BTPs mit Laufzeit 10/2021 und 11/2025 gebracht. Das Volumen von je 2,25 Mrd. sei rund 1,4- und 1,8-fach überzeichnet gewesen. Am schwächsten sei die Nachfrage für die deutsche Staatsanleihe mit Laufzeit 8/2046 ausgefallen, die um EUR 1,5 Mrd. aufgestockt worden sei. Die Gebote hätten sich auf EUR 1,448 Mrd. belaufen, zugeteilt worden seien 1,18 Mrd. Heute plane Irland Anleihen mit Laufzeit 5/2029 und 2037 um EUR 1 bis 1,25 Mrd. aufzustocken. ...

