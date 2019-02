Von Robert Wall

TOULOUSE (Dow Jones)--Airbus will die Produktion des befragten A320 bis 2021 auf 63 Maschinen pro Monat ausweiten. Das kündigte Guillaume Faury, der Chef der Verkehrsflugzeugsparte und Nachfolger von Tom Enders an der Konzernspitze, auf der Bilanzpressekonferenz von Airbus in Toulouse an. In diesem Jahr will der Hersteller eine Fertigungsrate von 60 Stück pro Monat erreichen, hatte sich bislang aber noch nicht offiziell zu einer weiteren Steigerung verpflichtet.

Airbus habe auch eine noch stärkere Ausweitung der Produktion geprüft, unter anderem von mehr als 70 Maschinen pro Monat. Doch angesichts der Sorgen um Engpässe in der Lieferkette habe der Konzern seine Ambitionen gedrosselt, sagte Faury, der im April das Steuer bei dem Luft- und Raumfahrtkonzern übernehmen soll. Insbesondere die Triebwerkshersteller hätten signalisiert, dass der Bau so vieler Flugzeuge möglicherweise nicht realisierbar sei.

Im vergangenen Jahr hatten die Hersteller der A320-Triebwerke - United Technologies und ein Joint Venture von General Electric und der französischen Safran - Schwierigkeiten, ihre Lieferverpflichtungen zu erfüllen.

