Die Serie beinhaltet verschiedene Ausführungen von elektromechanischen Elementarrelais 6A bis 10A mit zwangsgeführten Kontakten für Sicherheitsanwendungen nach DIN EN 61810-3, Typ A. Die Relais gibt es mit zwei Kontakten (1 NO + 1 NC), drei Kontakten (1 NO + 2 NC), vier Kontakten (2 NO + 2 NC und 3 NO + 1 NC) oder sechs Kontakten (4 NO + 2 NC). Sie sind für AC- oder DC-Spulenansteuerung mit LED-Statusanzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...