NorCom installiert DaSense für Detroit Diesel Corporation

Die NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA installiert DaSense bei der Detroit Diesel Corporation (DDC) in Detroit. Die DDC, eine hundertprozentige Tochter des Daimler Konzerns, führt aktuell einen Auswahlprozess für ein Messdatenmanagement- und Analytics-Framework durch und will in der aktuellen Testphase bis Ende März verschiedene Lösungen erproben, darunter DaSense. Ist die Testphase erfolgreich, sind bereits einige Anwendungsfälle definiert, für die DaSense im Anschluss zum Einsatz kommen kann. Der erste Kontakt zur DDC kam im Rahmen der Daimler Big Data Info Days im September 2018 zu Stande - dort präsentierte NorCom die Big Data Analysesoftware DaSense intern den Interessenten aus dem Daimler Konzern. Den Messeauftritt auf der Automobili-D in Detroit im Januar verband NorCom mit dem Projektbeginn bei der DDC: DaSense wurde auf Microsoft Azure bei der DDC installiert, um dem Kunden zunächst die Möglichkeit zu geben, das Potenzial von DaSense in der praktischen Anwendung auszuloten. Ebenso führte NorCom vor Ort ein Training und eine interaktive DaSense-Demo auf Basis eines kompakten Teildatensatzes durch. Nächster Schritt ist nun, die gesamten von der DDC bereitgestellte Truck-Flottendaten in das DaSense-Format zu konvertieren und analysefähig zur Verfügung zu stellen. Weiterhin wird NorCom in enger Abstimmung mit dem Kunden erste Analysebeispiele wie Ereignissuchen oder Verteilungsstatistiken erstellen, welche als Ausgangsbasis den Data Scientists der DDC sehr schnell ermöglichen, Anpassungen und eigene weiteren Analysen innerhalb von DaSense umzusetzen (Analytics as a Service). "Mit der Installation von DaSense bei der DDC gehen wir den ersten Schritt in die amerikanische Automobilindustrie. Die Testphase ist für uns eine gute Gelegenheit zu zeigen, wie leistungsfähig und nutzbringend bereits eine schlanke Installation von DaSense ist", sagt Dr. Tobias Abthoff, Geschäftsführer bei NorCom. "Klares Ziel ist natürlich, die Testphase für uns zu entscheiden und DaSense schnellstmöglich bei der DDC in einen produktiven Einsatz mit quantifizierbarem Benefit zu bringen." Die von NorCom entwickelte DaSense-Technologie analysiert und verwaltet komplexe, heterogene, semi-strukturierte und hoch proprietäre Daten mit Spezialisierung auf technische Besonderheiten und Herausforderungen in der Automobilbranche. Die Software wird dort bisher vornehmlich im Bereich der Forschung & Entwicklung eingesetzt. Das Anwendungsgebiet von DaSense erstreckt sich über die gesamte heutige und künftige Produktpalette eines Automobilherstellers: Bearbeitung, Management und Analyse von Daten kann für klassische Antriebskonzepte über Hybrid- und Elektroautos bis hin zu autonomen Fahrzeugen über DaSense ausgeführt werden. 

14.02.2019

Kontakt: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Gabelsbergerstraße 4 80333 München Telefon: 089-93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de