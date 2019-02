Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gerresheimer nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Analyst Scott Bardo sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem ermutigenden Bericht des Spezialverpackungsherstellers, der leicht über dem Konsens gelegen habe. Den Ausblick auf 2019 wertete er als solide. Viele Anleger seien im Vorfeld des Berichts sehr nervös gewesen, was nun für große Erleichterung sorge./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 08:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-02-14/10:33

ISIN: DE000A0LD6E6