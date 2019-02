Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Commerzbank nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,20 Euro belassen. Diese seien insgesamt gut ausgefallen, schrieb Analyst Jernej Omahen am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. Der bessere Zinsüberschuss und die niedrigeren Kosten sollten das schwache Handelsgeschäft kompensieren./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 08:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000CBK1001

AXC0139 2019-02-14/10:37