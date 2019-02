LONDON, Feb. 14, 2019, ein wegweisendes Unternehmen im Bereich Zahlungstechnologien und IT, das eine PaaS-Plattform ("Payment as a Service") bereitstellt, die es Versicherern erleichtert, Zahlungstechnologien in ihre vorhandenen IT-Systeme zu integrieren, gibt heute bekannt, dass es die Plattform auf der Europa-Konferenz von Finovate vorgestellt hat.



Oliver Werneyer, CEO der IMburse AG, erklärt, dass das Unternehmen Versicherern dabei unterstützen möchte, IT-Kosten um bis zu 80 % zu senken, die Prozesseffizienz erheblich zu steigern, einfallsreichere und transaktionsorientierte Produkte auf den Markt zu bringen und ihren Kunden näher zu kommen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Zahlungstechnologien, da sie Auswirkungen auf IT-Systeme, IT-Ressourcen, Finanzprozesse, Finanzsysteme und Frontend-Systeme haben.

"Etablierte Versicherer, insbesondere diejenigen, die auf mehreren Märkten tätig sind, haben Schwierigkeiten, mit den Entwicklungen im Zahlungsverkehr mitzuhalten. Die Erwartungen der Kunden in Bezug darauf, wie sie bezahlen oder bezahlt werden, entwickeln sich schnell weiter und ändern sich jedes Jahr. Es ist äußerst schwierig und kostspielig für Versicherer, so viele Integrationen vorzunehmen, um mit der Entwicklung im Bereich der Zahlungstechnologien und den steigenden Erwartungen der Kunden Schritt halten zu können. Sie brauchen eine Lösung - und unsere Imburse-Plattform ist die beste Lösung", sagt er.

Die Erwartungen der Aktionäre setzen die Versicherer darüber hinaus unter Druck, Kosten zu senken, Prozesse zu optimieren und vorhandene Ressourcen besser zu nutzen. Bei großen Versicherern, insbesondere bei denjenigen, die auf mehreren Märkten und seit vielen Jahren tätig sind, ist die Anzahl der ineffizienten Prozesse extrem groß - und die Einsparungsmöglichkeiten sind somit enorm.

Versicherer müssen lediglich eine Verbindung zur "Payments as a Service" (PaaS)-Plattform von Imburse herstellen, um einen beliebigen Betrag in einem beliebigen Land über eine beliebige Technologie einziehen oder auszahlen zu können.

Imburse kümmert sich sowohl um Verbraucher als auch um Versicherer

Das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen Imburse und Zahlungsdiensten besteht darin, dass Imburse die Zahlungen in ihrer Gesamtheit betrachtet. "Um signifikante Einsparungen zu erzielen und neues Geschäftspotenzial bei Verbrauchern zu erschließen, muss eine Lösung Herausforderungen ganzheitlich und authentisch angehen und lösen. Wir schaffen dies, indem wir einen Win-Win-Markt für Versicherer und Zahlungsunternehmen schaffen. Indem Unternehmen in der Branche für Zahlungsdienstleistungen gute Produkte entwickeln, die sie an Versicherer verkaufen, und ihnen den Zugang zu diesen Technologien ohne großen IT-Entwicklungsbedarf oder hohe Kosten erleichtern, helfen wir den Verbrauchern dabei, von besseren Produkte, besseren Benutzererfahrungen sowie niedrigeren Versicherungsprämien zu profitieren", sagt Oliver.

Versicherer finden auch Lösungen für interne Herausforderungen wie Reisekostenerstattungen, Abrechnungen mit mehreren Kostenstellen, Verbindlichkeiten, Forderungen und Zusatzleistungen für Arbeitnehmer.

Über die IMburse AG

Imburse ist eine cloudbasierte "Payment as a Service"-Plattform, die es Unternehmen mit komplexen IT-Systemen einfach macht, eine Verbindung zu allen verfügbaren Zahlungstechnologien herzustellen. Dies hilft Kunden, die IT-Kosten erheblich zu senken, die Effizienz von Finanzprozessen zu verbessern und mehr kundenorientierte Produkte zu entwickeln. Die IMburse AG ist ein Schweizer Unternehmen, das europaweit im Versicherungs- und Bankensektor tätig ist.

