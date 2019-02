Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA aufgrund eines starken Weihnachtsgeschäfts im vierten Quartal, in dem rund 40 Prozent des Jahresumsatzes und der komplette Gewinn erwirtschaftet wurde, alle Unternehmensziele im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) erreicht. Die Analysten bestätigen ihr Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich das Zahlenwerk für 2018 insgesamt in den oberen Bereichen der Prognosekorridore oder sogar leicht darüber bewegt. Dies werte das Analystenteam als umso beachtlicher, da der Einzelhandel im vergangenen Jahr doch überwiegend unter den ungünstigen Witterungsverhältnissen gelitten habe. Die Entwicklung belege den hohen Bekanntheitsgrad und die starke Positionierung der Marke CEWE. Zudem profitiere das Unternehmen davon, dass immer mehr Fotos mit Smartphones aufgenommen und zunehmend Fotoprodukte über mobile Endgeräte bestellt werden.

Neben der erfreulichen Geschäftsentwicklung habe die vorgeschlagene zehnte Dividendenerhöhung in Folge auf 1,95 Euro die Schätzung der Analysten übertroffen. Auf dieser Basis belaufe sich die derzeitige Dividendenrendite der CEWE-Aktie auf 2,5 Prozent. Vor dem Hintergrund der bis zur Veröffentlichung des Ausblicks für das laufende Geschäftsjahr noch unveränderten Schätzungen für 2019 und 2020 bestätigen die Analysten das Kursziel von 90 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".

