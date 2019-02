Goldcorp Inc. gab gestern die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2018 bekannt. Aus diesen geht hervor, dass das Unternehmen in Q4 einen Nettoverlust von 3.984 Millionen Dollar oder 4,58 Dollar je Aktie verzeichnete, verglichen mit einem Nettoeinkommen von 242 Millionen Dollar oder 0,28 Dollar je Aktie im vierten Quartal 2017.



Die Goldproduktion belief sich in diesem Zeitraum auf 630.000 Unzen zu AISC von 765 Dollar je Unze; in Q4 2017 waren es noch 646.000 zu AISC von 870 Dollar gewesen.



Im Gesamtjahr verzeichnete Goldcorp einen Nettoverlust von 4.149 Dollar oder 4,77 Dollar je Aktie. Die Goldproduktion belief sich 2018 auf insgesamt 2.294.000 Unzen Gold, wobei 2.255.000 Unzen verkauft werden konnten.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de