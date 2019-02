Der Sportartikelhersteller Puma hat seine Geschäftsbilanz für 2018 vorgelegt. Der Adidas-Rivale glänzt dank kräftiger Zuwächse in Asien mit einem starken vierten Quartal.

Kräftige Zuwächse in Asien haben dem Sportartikelhersteller Puma zu einem Umsatz- und Gewinnsprung verholfen. Die Erlöse kletterten währungsbereinigt um knapp 18 Prozent auf 4,65 Milliarden Euro und übertrafen damit die eigenen Erwartungen, wie die weltweite Nummer drei hinter Nike und Adidas am Donnerstag im fränkischen Herzogenaurach mitteilte. Auch der operative Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) lag mit 337 Millionen Euro - einem Plus von 38 Prozent - noch über den bereits mehrfach nach oben geschraubten Prognosen. Analysten hatten aber etwas mehr erwartet.

Die Aktionäre sollen ...

