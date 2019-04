Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) eine Aktienanleihe Protect 4,75% 2020/06 (ISIN DE000DF1TDV7/ WKN DF1TDV) mit dem Basiswert adidas vor."Rekordumsatz, die höchste Marge in unserer Geschichte und ein starker Gewinnanstieg - 2018 war erneut ein erfolgreiches Jahr für unser Unternehmen." Mit diesen Worten fasse der adidas-Vorstandsvorsitzende Kasper Rorsted die Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich der Konzernumsatz um 3% auf 21,9 Mrd. Euro erhöht, währungsbereinigt habe sich ein Anstieg um 8% ergeben. Starke Zuwächse habe der Hersteller von Sportbekleidung und -artikeln in den Wachstumsregionen Nordamerika und Asien-Pazifik verzeichnet, dort insbesondere in China. Zugleich nehme die Bedeutung des E-Commerce für den Vertrieb weiter zu. Über diesen Kanal habe adidas 2018 Umsätze von über 2 Mrd. Euro und damit 36% mehr als im Vorjahr generiert. ...

