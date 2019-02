Hamburg (ots) - In GALA (Heft 08/2019, ab heute im Handel) äußert sich Filmemacher Til Schweiger, 55, offen über das Ende seiner dreimonatigen Beziehung mit der britischen Produzentin Francesca Dutton, 32. "Wir haben nach der anfänglichen, unglaublichen Euphorie feststellen müssen, dass unsere Lebensentwürfe doch so nicht zusammenpassen", sagt er. Trotz der Trennung blickt er jedoch nicht im Zorn zurück: "Francesca ist ein toller, empathischer Mensch und wird als Freundin in meinem Leben bleiben. Unsere jahrelange Freundschaft wird weiter bestehen."



