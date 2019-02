Berlin (ots) -



Welche öffentlich zugängliche Therme oder Saunalandschaft ist die beliebteste im ganzen Land? Und welche die unpopulärste? Das Verbraucherportal Testberichte.de (www.testberichte.de) hat zum zweiten Mal sein Thermen-Ranking aufgelegt. In diesem Jahr wurden mit 486 deutlich mehr Wellness-Oasen berücksichtigt als vor einem Jahr (369), da sich die Datenlage dank vieler neu hinzugekommener Bewertungen deutlich verbessert hat. Insgesamt wurden knapp 370.000 Kundenmeinungen ausgewertet, das Ergebnis ist Deutschlands ultimatives Thermen- und Saunen-Ranking 2019: https://www.testberichte.de/link/thermenranking2019



Eibelstadt, Berlin und Düsseldorf haben die besten Wellness-Oasen



Die beliebteste Wellness-Oase Deutschlands ist das MainSaunaLand im bayerischen Eibelstadt, das 4,7 Sterne (von möglichen 5) von seinen Besuchern erhalten hat. An zweiter Stelle ist der Vorjahressieger Vabali in Berlin, der gemessen an seinen vielen Bewertungen bei starken 4,6 Sternen blieb. Das Vabali in Düsseldorf verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr von 4,5 auf 4,6 Sterne und kletterte damit bundesweit auf Platz Drei. Pluspunkte sammeln die Spitzenreiter besonders, weil sie wegen der Freundlichkeit des Personals, ihrer gepflegten, vielfältigen und sauberen Saunalandschaft sowie der guten Aufgüsse und des guten Essens zu einem erholsamen Aufenthalt beitragen.



Deutschlands unpopulärste Thermen sind in Zinnowitz, Sellin und Hofheim



Letzter im Ranking ist mit 2,7 Sternen die Bernsteintherme in Zinnowitz (Mecklenburg-Vorpommern). Die Vorjahresletzten Ahoi Rügen in Selling und Rhein-Main Therme im hessischen Hofheim (je 3,1 Sterne) gaben damit die Rote Laterne ab und belegen jetzt den vor- bzw. drittletzten Platz. Hauptkritikpunkte der Besucher sind kaltes Wasser, hohe Preise, mangelnde Sauberkeit, zu viel Unruhe und Lautstärke durch viele Besucher, zu enge Umkleiden und nicht zuletzt ein schlechtes Gastronomieangebot.



Überdurchschnittlich: Thermen und Saunen mit 4,2 Sternen und mehr



Die meisten Bewertungen hat - wie bereits im Vorjahr - das Tropical Islands in Brandenburg, die auf über 14.000 angewachsen sind und sich damit binnen Jahresfrist mehr als verdoppelt haben. Die durchschnittliche Bewertung aller Einrichtungen liegt bei 4,17 Sternen. Das bedeutet, dass die Thermen bis einschließlich Platz 272 im Ranking über dem Schnitt liegen, alle anderen darunter.



Deutliche Preisunterschiede: Zwei Stunden für 8,50 bis 50 Euro



Die Preise der Einrichtungen unterscheiden sich deutlich voneinander: Erwachsene zahlen sonntags für einen zweistündigen Thermenbesuch inklusive Saunanutzung ohne Ermäßigungen in der Regel zwischen 8,50 (Vitalbad in Burscheid) und 50 Euro (Fontane Therme in Neuruppin). Die hohen Preise erklären sich häufig auch dadurch, dass ausschließlich Tageskarten angeboten werden.



Informationen zur Auswertung von Testberichte.de



"Thermen" in dem hier untersuchten Sinne sind Erlebnisbäder, Wellness-Oasen und Saunen, die während ihrer gesamten Öffnungszeiten öffentlich zugänglich sind, ohne einen gleichzeitigen Hotelbesuch oder eine Mitgliedschaft beispielsweise in einem zugehörigen Fitnessclub vorauszusetzen. Grundlage der Auswertungen sind alle verfügbaren Google-Rezensionen, wobei nur gut besuchte Thermen mit mindestens 100 Bewertungen berücksichtigt wurden. Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet - je mehr, desto besser. In seltenen Fällen, wo auch die Bewertungsanzahl gleich war, wurde die alphabetische Reihenfolge gewählt. Bei Thermen und Saunen, die zu einem Hotel, Fitnessclub oder einer anderen Einrichtung gehören, wurden alle Bewertungen bei Google dann berücksichtigt, wenn diese sich zum überwiegenden Teil auf den Besuch der Thermen oder Saunen beziehen; andernfalls wurden diese Bewertungen im Ranking gar nicht berücksichtigt. Wurden zwei Google-Einträge zur selben Einrichtung gefunden, wurden alle Bewertungen addiert und der Gesamt-Bewertungsschnitt (gewichtetes Mittel) war maßgeblich für die Platzierung im Ranking.



Wenn wir trotz unserer gründlichen Recherche eine Therme übersehen haben oder einen Fehler gemacht haben, bitten wir um einen Hinweis an presse@testberichte.de.



Zeitraum der Datenerhebung: 18.01. - 12.02.2019, Quellen: thermenverzeichnis.de, Google-Rezensionen und Eigenrecherche.



Wo ist meine Lieblings-Therme oder -Sauna gelandet? Hier geht es zum gesamten Ranking: https://www.testberichte.de/link/thermenranking2019



