Dieser Plattformgipfel wird aktuelle und künftige Trends der Endometriose-Behandlung diskutieren, einschließlich der FiberLase CO2-Laserlösungen von Lumenis für die Endometriose-Exzision, die die Fruchtbarkeit aufrecht erhält



Lumenis Ltd. (http://www.lumenis.com/), das größte energie-basierte Medizingeräte-Unternehmen der Welt für chirurgische, ästhetische und ophthalmologische Anwendungen, gab heute bekannt, dass es den ersten Endometriose-Gipfe (http://theendometriosissummit.com/), ein Plattformtreffen für Patienten und Mediziner, das am 3. März in Hoboken, New Jersey, abgehalten wird, sponsert. Die Veranstaltung wird einen Tag lang Patienten und Mediziner für Weiterbildung und Diskussionen zusammenbringen und eine kollaborative Plattform zum Meinungsaustausch der Endometriose-Gemeinschaft bieten. Exzisionsspezialisten, Endometriose-Fürsprecher, Physiotherapeuten und Patienten werden die neuesten Therapien und künftigen Trends der Endometriose-Behandlung diskutieren.



"Wir freuen uns sehr, den Endometriose-Gipfel vorstellen zu dürfen, der Patienten und Medizinern ein Forum bietet, um hier die Zukunft der Endometriose-Diagnose und -Behandlung diskutieren zu können. Wir fühlen uns überaus ermutigt von Unternehmen wie Lumenis, die das Bewusstsein und den Behandlungsweg im Bereich Endometriose unterstützen", meinte Sallie Sarrel, PT, ATC, DPT und Mitvorsitzende der Veranstaltung. "Dies sind höchst aufregende Zeiten für die Endometriose-Gemeinschaft, in der das Bewusstsein neben neuer Laserexzisionstechnik wächst, die eine minimal invasive, komplette Endometriosebehandlung ermöglicht. Wir sind sehr daran interessiert, eine Vielfalt an Perspektiven in Bezug auf diese Krankheit auf dem Endometriose-Gipfel zu hören."



"Lumenis fühlt sich geehrt, den Endometriose-Gipfel zu sponsern. Wir freuen uns darauf, Patienten und Ärzte an diesem wichtigen Tag der Weiterbildung und Diskussion zu treffen", erklärte Tzipi Ozer-Armon, CEO von Lumenis. "Der Plattformansatz des Gipfels reflektiert perfekt die Ziele des Unternehmens, die sowohl die Zusammenarbeit mit Top-Medizinern für die Entwicklung von CO2-Laserexzisions- und Ablationsansätzen für Endometriose-Patienten umfassen als auch die Partnerschaft mit Endometriose-Patienten, um ihnen dabei zu helfen, mit ihren Ärzten zu reden und mehr über die Krankheit durch Gynhealth.com (http://www.gynhealth.com/) zu lernen."



Etwa 1 von 10 Frauen und Mädchen leiden an Endometriose, eine Krankheit, bei der das Wachstum des endometrialen Gewebes außerhalb der Beckenhöhle unterschiedlich schwerwiegende Konditionen verursachen kann, einschließlich, aber nicht begrenzt auf chronische Beckenschmerzen, Schmerzen während des Geschlechtsverkehrs, erhöhte Menstruationsblutungen und Unfruchtbarkeit. Endometriose beeinträchtigt die Fähigkeit von Frauen, ein aktives, glückliches, normales Leben zu führen und Kinder zu haben. In der Vergangenheit führten mangelndes Wissen über die Krankheit und ihre Symptome zu verzögerten Diagnosen und Fehlbehandlung, aber das Bewusstsein von Endometriose ist in den vergangenen Jahren gestiegen und resultiert in besserer Patientenversorgung.



Wichtige Details für die Teilnehmer des Endometriose-Gipfels:



- Zeit und Veranstaltungsort: 3. März 2019, 08:00 - 17:00 Uhr; The W Hotel, 225 River Street, Hoboken, New Jersey, USA - Vollständiges Programm und Details: https://theendometriosissummit.com - Registrierung (falls ausverkauft, wird es eine Warteliste geben): h ttps://www.eventbrite.com/e/the-endometriosis-summit-patient-practi tioner-town-meeting-tickets-52736747030 - Live-Stream der Veranstaltung: https://www.facebook.com/LumenisGYN



Über Lumenis Fi FiberLase zur Behandlung von Endometriose



Lumenis bietet den einzigen CO2-Hochleistungsfaserlaser. Unter Verwendung des modernen UltraPulse Duo CO2-Lasers von Lumenis mit FiberLase-Technologie können Chirurgen minimal invasive Eingriffe durchführen, um durch Endometriose verursachte Schmerzsymptome zu reduzieren und gleichzeitig Fruchtbarkeit zu bewahren - für viele Patienten ein Schlüsselziel. Experten empfehlen diesen laparoskopischen Ansatz bei Fällen, wo Schmerzreduzierung und geringere Morbidität vorrangig sind.[1]



Um mehr über die CO2-Laser-Technologie von Lumenis zur Behandlung von Endometriose zu erfahren, besuchen Sie bitte: http://www.gynhealth.com.



Über Lumenis



http://www.lumenis.com



Lumenis ist das größte energie-basierte Medizingeräte-Unternehmen der Welt für chirurgische, ästhetische und ophthalmologische Anwendungen im Bereich der minimal invasiven klinischen Lösungen. Es wird als weltbekannter Experte in der Entwicklung und Kommerzialisierung von innovativen energie-basierten Technologien angesehen, einschließlich Laser, Intense Pulsed Light (IPL) und Radio-Frequency (RF). Seit fast 50 Jahren definieren die bahnbrechenden Produkte von Lumenis medizinische Behandlungen neu und haben zahlreiche neue technologische und klinische Maßstäbe gesetzt. Lumenis hat erfolgreich Lösungen für bisher nicht behandelbare Leiden entwickelt, sowie modernste Technologien entworfen, die existierende Behandlungsmethoden revolutioniert haben.



