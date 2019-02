Die Aktien von Cannabis-Unternehmen haben nach einer deutlichen Korrektur im Herbst vergangenen Jahres zuletzt ihr großes Comeback gefeiert. Fast auf den Tag genau mit der vollständigen Legalisierung von Cannabis in Kanada am 17. Oktober war bei den Werten erst einmal die Luft raus. Die anfängliche Euphorie ebbte rasch ab. Die Shops waren überlaufen und schnell leer gekauft. Die Aktien rutschten in der Folge deutlich ab. Allerdings waren die Papiere zuvor auch extrem gut gelaufen. Doch wie kam es zum großen Comeback? Nun, es zeichnete sich schnell ab, dass weitere Länder dem Beispiel Kanadas folgen könnten und sich möglicherweise auch in den USA etwas tun könnte. Zudem gab es eine Reihe großer Deals, die den Markt beflügelten. So beispielsweise der Einstieg von Altria bei der Cronos Group im Dezember vergangenen Jahres. Die Aktie konnte sich seitdem zeitweise fast verdreifachen. Doch was nun? Wird die Rallye bei den Cannabis-Aktien weitergehen? Und wenn ja, welche Werte sollte man auf die Kaufliste setzen?

