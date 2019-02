München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von BAIDU (ISIN US0567521085/ WKN A0F5DE) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Der im Jahr 2000 gegründete Internetsuchmaschinenbetreiber BAIDU sei innerhalb weniger Jahre zum Marktführer in China für internetbezogene Dienste herangewachsen. Mit einem Marktanteil von 75% in China sei BAIDU nach Google weltweit die größte Internetsuchmaschine. Trotz der Dominanz habe das Kerngeschäft mit der Platzierung von Unternehmenswerbung dennoch weiterhin Wachstumspotenzial. Wie aus dem Schreiben zur Neujahresbegrüßung an die Belegschaft hervorgegangen sei, scheine der Umsatz für 2018 die Marke von RMB 100 Mrd. übertroffen zu haben - 2017 seien es noch RMB 84,8 Mrd. gewesen. Vor diesem Hintergrund erscheine die ungünstige Börsenrealität der vergangenen Monate unverständlich. ...

