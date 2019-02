Die Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) hat heute ihre Zwischenmitteilung für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2018/2019 vorgelegt. Im Berichtszeitraum ist es dem Unternehmen gelungen, deutlich in die schwarzen Zahlen zurückzukehren.

Insgesamt befindet sich das Verlagshaus damit im Rahmen der strategischen Neuausrichtung voll im Plan. So erwirtschaftete der traditionsreiche Kölner Publikumsverlag im Zeitraum vom 1. April bis 31. Dezember 2018 einen Umsatz in Höhe von 72,2 Mio. Euro und einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 2,1 Mio. Euro. Im Rahmen der seit Anfang 2018 laufenden Restrukturierungsmaßnahmen kam es zu mehreren Veräußerungen von Tochter- und Beteiligungsunternehmen, darunter BuchPartner, BookRix, BEAM Shop und oolipo. Ein Vergleich der Zahlen mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum besitzt auch dadurch nur eine begrenzte Aussagekraft. Bereinigt um den aufgegebenen Geschäftsbereich "Retail" (BuchPartner) reduzierte sich der Umsatz im Zuge der geschäftstypischen und programmbedingten Schwankungen in den Segmenten "Buch" (inkl. E-Book) und "Games" um rund 17 %. Trotz des Umsatzrückgangs konnte das EBIT bereinigt um den aufgegebenen Geschäftsbereich "Retail" im Berichtszeitraum deutlich um 2,8 Mio. Euro auf 2,1 Mio. Euro (Vorjahr: -0,7 Mio. Euro) gesteigert werden. In der Berichtsperiode ist dem Unternehmen unter dem Strich die Rückkehr in die Gewinnzone gelungen. Das Konzernergebnis verbesserte sich signifikant von -10,3 Mio. Euro im Vorjahr auf 0,3 Mio. Euro. Mit der Konzentration auf das Kerngeschäft bei gleichzeitig erfolgreicher Implementierung eines Effizienzprogramms wurde die Verschuldung im Berichtszeitraum signifikant reduziert. So sank die Netto-Verschuldung (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten abzüglich Zahlungsmittel) gegenüber dem letzten Konzernabschlussstichtag um 7,7 Mio. Euro und betrug ...

