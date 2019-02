Die Commerzbank dämpft trotz Zwischenerfolgen die Erwartungen. "Die Richtung stimmt. Aber das Umfeld mit Negativzinsen und Preisdruck setzt der Profitabilität von Banken in Deutschland enge Grenzen", sagte Konzernchef Martin Zielke bei der Bilanzvorlage am Donnerstag in Frankfurt.

"Somit sind im deutschen Bankenmarkt international wettbewerbsfähige Renditen derzeit nicht zu erzielen." Das Ziel, bis 2020 auf das materielle Eigenkapital eine Rendite von sechs Prozent zu erzielen, kassierte der Vorstand. An der Börse führte das zu Gewinnmitnahmen. Die im MDax notiert Aktie stieg zuletzt um rund zwei Prozent, nachdem sie zu Handelsbeginn noch fast um sechs Prozent zugelegt hatte.

Zu den Spekulationen über eine Fusion mit der Deutsche Bank hielt sich Zielke bedeckt. Die Spekulationen seien "verständlich", er werde sich daran aber nicht beteiligen. Seit Sommer werben Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, Ex-Deutschlandchef von Goldman Sachs , und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für stärkere deutsche Banken.

Auf eine Anfrage der Grünen zu den angeblichen Fusionsplänen antwortete das Finanzministerium, die Bundesregierung stehe "wirtschaftlich sinnvollen Optionen offen gegenüber". Der Bund ist mit gut 15 Prozent größter Einzelaktionär der Commerzbank./ben/zb/DP/zb

