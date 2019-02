Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Osram nach bestätigten Übernahmegesprächen mit Finanzinvestoren von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 34,50 auf 40,00 Euro angehoben. Angesichts eines möglichen Verkaufs des Lichttechnikkonzerns erscheine das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie nun ausgewogener, begründete Analyst Peter Olofsen sein neues Anlagevotum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel basiere auf dem Durchschnitt der fairen Werte, die aus seinen Prognosen und den Unternehmenszielen resultierten./edh/gl

