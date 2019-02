Die Zinsen sind ein entscheidender Faktor für den Immobilienerwerb, viele fürchten steigende Zinsen. Wovon die Kreditzinsen abhängen und warum Häuslebauer keine Angst haben sollten.

995.000 Euro soll sie kosten, die schicke Vierzimmerwohnung mit 120 Quadratmetern im Hamburger Trendviertel St. Georg. Plus den Stellplatz für 35.000 Euro und Nebenerwerbskosten (Grunderwerbsteuer 45.900 Euro, Makler 35.700 Euro und Notar- sowie Grundbuchgebühren über 20.400 Euro) sind gut 1,12 Millionen fällig. Das junge Gutverdiener-Paar kann die Nebenerwerbskosten aus der eigenen Tasche stemmen; zur Abzahlung des Darlehens über gut eine Million Euro wollen sie sich 25 Jahre Zeit lassen. Ihre Bonität ist aufgrund gesicherter Stellung ausgezeichnet, im Beispielfall nehmen wir einen Klinik-Arzt mit Aufstiegschancen und eine Richterin am Landgericht an, deshalb bekommen sie den Kredit für einen Effektzins von 2,66 Prozent, über 25 Jahre wohlgemerkt. Mit 4641 Euro monatlicher Rate haben die Mittdreißiger zu ihrem 60. Lebensjahr die Wohnung abbezahlt.

Selbst Millionen-Träume sind also nicht unmöglich - dank Niedrigzins und wenn man sich anfänglich einschränkt. Denn zum Leben und für Nebenkosten hat das Paar zunächst nur 2000 Euro übrig, nach Gehaltsanpassungen werden ...

