Eine übertroffene Umsatzprognose lässt die Anleger von RIB Software wieder auf bessere Zeiten hoffen. Die Aktien sprangen am Donnerstag schlagartig um 12 Prozent auf 13,29 Euro in die Höhe und erreichten so den höchsten Stand seit Anfang Dezember.

Ein Experte verwies darauf, dass das vierte Quartal offensichtlich besser gelaufen sei als gedacht. Der Bausoftwarehersteller hatte 2018 auch dank Zukäufen die eigenen Erlösziele übertroffen.

Die Aktie war im vergangenen Jahr heftig unter Beschuss geraten, unter anderem weil die Investoren an strategischen Entscheidungen des Unternehmens zweifelten. Im Tief hatte sie im Dezember bei 8,88 Euro einen Jahresverlust von etwa zwei Dritteln erlitten.

Von da ausgehend ist sie neuerdings aber auf Erholungskurs, der nun am Donnerstag seine Fortsetzung fand. Der Experte sah in dem jüngsten Quartalsergebnis eine Bestätigung, dass es im Kerngeschäft mit Bausoftware weiter gut läuft. Dies werde auch vom Ausblick auf 2019 untermauert, der weiterhin schnelles Wachstum erwarten lasse./tih/tav

