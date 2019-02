SYDNEY (Dow Jones)--Die australische Cimic Group hat als Partner in einem Konsortium den Zuschlag für ein regionales Bahnprojekt in New South Wales bekommen. Die Bietergruppe wird eine neue regionale Schienenflotte und Instandhaltungsanlagen bauen. Das Projekt mit einem Volumen von insgesamt rund 1,26 Milliarden australischer Dollar (792 Millionen Euro) dürfte dem Konzern - an dem die deutsche Hochtief beteiligt ist - einen Umsatz von rund 725 Millionen Dollar (455 Millionen Euro) einbringen, worin Bau und Wartung über einen Zeitraum von 15 Jahren enthalten sind. Das Projekt soll Anfang 2019 beginnen, die ersten Züge sollen ab 2023 schrittweise in Betrieb gehen.

February 14, 2019

