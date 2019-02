Der Sportartikelhersteller Puma will sich nach kräftigen Zuwächsen 2018 auch im laufenden Jahr weiter steigern. Doch die Prognose liegt unter den Erwartungen der Analysten. Die Puma-Aktie war in den vergangenen Monaten klar besser gelaufen als die der Konkurrenten. Am Donnerstag nehmen die Anleger Gewinne mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...