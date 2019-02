Münster/Bremen (ots) -



Es sind die Bürger, die mit Ideen und Tatkraft das Zusammenleben in ihrem Ort prägen: Jeder Deutsche ist im Schnitt 21 Minuten am Tag ehrenamtlich tätig. Wer sich tatsächlich engagiert, bringt sogar mehr als zwei Stunden seiner Freizeit ein! Oft wird auch privates Geld investiert, denn das ist für Vereine und Initiativen immer knapp. Davon können beispielsweise die rund eine halbe Million Ehrenamtlichen ein Lied singen, die in den 18.400 NRW-Sportvereinen aktiv sind. In Bremen engagieren sich 43 Prozent der Menschen ehrenamtlich. Allein 350 Sportvereine gibt es in der Hansestadt. Es lohnt sich also, sich nach Geldquellen für Projekte umzuschauen.



Die LBS fördert ab sofort im Rahmen der Initiative "Vorausdenker" Projekte für ein nachhaltiges Zusammenleben. Gut 90.000 Euro stehen dafür 2019 in NRW und Bremen bereit. "Wer das Geld bekommt, entscheiden die Bürger per Online-Voting selbst", beschreibt LBS-Chef Jörg Münning die Spielregeln.



Abhängig vom Umfang fließen zwischen 500 und 5.000 Euro in ein Einzelprojekt. "Das kann das Anlegen einer Streuobstwiese sein, ein integratives Filmprojekt in der Schule oder die Ausstattung eines digitalen Vereinszimmers", so Münning. Wichtig ist, dass die Vorausdenker für ihre Idee möglichst viele Freunde, Verwandte oder Vereinsmitglieder begeistern. Denn die LBS wird diejenigen Projekte fördern, die die meisten Stimmen im Netz bekommen.



Informationen zum Wettbewerb gibt es ab sofort im Internet unter www.lbs-vorausdenker.de oder in allen LBS-Kunden-Centern.



