Die erste softe Badewanne von RELAX YOUR LIFE hält Einzug in deutsche Badezimmer. Durch ihr besonderes Material bringt sie Design und Funktionalität in Einklang



Was in der Küche schon längst angekommen ist, macht auch vor der Badezimmertür nicht halt: Die neue Wohnlichkeit. Passend dazu entwickelte die Firma RELAX YOUR LIFE das erste Design-Möbelstück zum Baden - die Bade-Lounge. Die erste weiche Badewanne weltweit bietet Vorteile gegenüber herkömmlichen Wannen:



Vorteil 1: Eine neue Wohnlichkeit erobert die Nasszelle



Die Bade-Lounge lädt zu luxeriösen Auszeiten ein: Das Material, eine abgestimmte Kombination von Multilayerschaumstoffen unterschiedlicher Beschaffenheit, zusammen mit hochflexibler, wasserdichter Oberflächenbeschichtung, passt sich dem Körper an, wie ein weicher Sessel.



Vorteil 2: Der Lounge-Bereich für jedes Badezimmer



Viele Haushalte besitzen aus Platzgründen keine Badewanne. Die Bade-Lounge ist nicht nur ein Design-Möbel für jeden Geschmack, sondern auch für jede räumliche Herausforderung. Egal ob Nische, Ecke oder frei im Badezimmer - sie findet überall ihren individuellen Platz.



Vorteil 3: Mit Sicherheit ein gutes Gefühl



Nicht jeder steigt mit einem guten Gefühl in eine Badewanne. Denn das Ausrutschen in Dusche und Badewanne oder auf glatten, feuchten Fliesen zählt zu den häufigsten Unfallursachen in den eigenen vier Wänden. Badewannen sind seit ihrer Erfindung aus hartem Material wie z.B. Keramik, Edelstahl oder Naturstein. Die weiche Bade-Lounge hingegen verbindet Sinnlichkeit mit Sicherheit. Die Elastizität des Materials, die eine weiche Oberfläche ohne harte Kanten bietet, mindert die Verletzungsgefahr. So können auch Kleinkinder, ältere Menschen oder Menschen mit Handicap mit Sicherheit ein perfektes Badeerlebnis genießen.



Vorteil 4: Baden mit persönlicher Note



Ob Schriftzug, Lieblingsfarbe oder das Muster der eigenen Tapete - die Fläche des weichen Möbelstücks steht allen Wünschen bezüglich Strukturen, Muster, Farben und Oberflächen offen. Mit der individuellen Gestaltung kann jeder seine Bade-Lounge zur persönlichen Visitenkarte seines Badezimmers machen.



Vorteil 5: Neuer Luxus für "Warm-Bader"



Durch das besondere Material der Bade-Lounge wird zudem die Wärme gespeichert und die Temperatur des Wassers bleibt länger erhalten, als bei herkömmlichen Badewannen. So können wohltuende und behagliche Bäder problemlos ausgedehnt werden.



Die kreative Möbelproduktionsfirma RELAX YOUR LIFE hat es sich zum Ziel gemacht, Kollektionen durch ansprechendes Design sowie hoch entwickelte Materialien in einem neuartigen Look zu präsentieren, der sich durch praktische und leichte Handhabung auszeichnet.



Mehr Infos unter www.relax-your-life.com



