MATRIXX Software (http://www.matrixx.com) hat heute bekannt gegeben, dass Orange Polska, der führende Telekommunikationsanbieter Polens, MATRIXX Digital Commerce als Grundlage für seine digitale Transformation einsetzt.

Orange Polska investiert in eine neue IT-Infrastruktur, welche die umfassende Kundenbindung und die innovativen Monetarisierungsfähigkeiten unterstützt, die notwendig sind, um Marktanteile zu gewinnen und zu halten. Mit der Entscheidung für MATRIXX Software und MATRIXX Digital Commerce hat sich Orange Polska für eine bewährte digitale Plattform entschieden.

Mit MATRIXX wird Orange Polska in der Lage sein, die Kundenbindung zu digitalisieren, die Kundenerfahrungen zu vereinfachen und ein reichhaltigeres und ansprechenderes Erlebnis zu bieten. Orange Polska erkannte die Bedeutung einer schnellen Markteinführung mit diesen neuen Fähigkeiten. Die Partnerschaft mit MATRIXX Software ermöglicht Orange Polska einen schnellen Transformationsansatz auf der Überholspur.

"Wir haben uns für MATRIXX Software entschieden, weil dadurch die Agilität ermöglicht wird, die unser Geschäft benötigt, einschließlich vollständiger Transparenz bei jedem Service, den wir erbringen, personalisierter Angebote in Echtzeit, die auf Verhalten und Nutzung basieren, sowie sofortigen Zugriffs auf Angebote", sagte Bruno Chomel, CIO, Orange Polska. "MATRIXX Software ist eine Schlüsselkomponente unserer neuen digitalen Architektur und ermöglicht die Transformation unseres Betriebsmodells in jeder Größenordnung."

"Telekommunikationsunternehmen vermeiden zunehmend komplexe, mehrjährige IT-Austauschprojekte zugunsten eines schnellen Ansatzes, der die Transformation in ihren Unternehmen schnell vorantreibt, und sie entscheiden sich für MATRIXX als Technologiepartner", sagte Dave Labuda, Gründer, CEO und CTO von MATRIXX Software. "Durch die Bereitstellung einer einzigen, umfassenden Plattform über alle Netzwerke, Dienste und Geräte hinweg können wir Orange Polska mit der nötigen Agilität ausstatten, um in der heutigen mobilen Wirtschaft erfolgreich zu sein, aber auch mit der reibungslosen Skalierbarkeit, die notwendig ist, um in der Welt von morgen zu bestehen."

Die mehrfach patentierte und preisgekrönte Plattform MATRIXX Digital Commerce von MATRIXX Software wurde komplett neu entwickelt und ermöglicht eine digitale Neuerfindung der Business Support Systems (BSS) von Telekommunikationsgesellschaften. Sie vereint traditionell getrennte Netzwerk- und IT-Funktionen in einer einzigen Plattform, einschließlich Produktdesign und Lebenszyklusmanagement, Kundenbindung, Servicebereitstellung und Monetarisierung. Entwickelt wurde sie für den digitalen Einsatz und bietet den Betreibern die notwendige Agilität und reibungslose Skalierbarkeit, um heute und in Zukunft konkurrenzfähig und erfolgreich zu sein.

Über Orange Polska

Orange Polska ist ein führender Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen in Polen, in allen Segmenten des Telekommunikationsmarktes. Das Unternehmen verfügt über die größte Infrastruktur des Landes. Es bietet 20 Millionen Kunden modernste Technologien, darunter Konvergenzdienste, die Festnetz und Mobilfunk, Heim- und Mobilinternet sowie zahlreiche Multimedia-Dienste kombinieren. Orange Polska bietet außerdem umfassende Geschäftslösungen. Das Unternehmen führt Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten durch und unterstützt die Innovation. Orange Polska investiert in ultraschnelles Glasfiber-Internet und mobiles Internet über 4G/LTE.

Orange Polska ist Teil von Orange einem der weltweit führenden Telekommunikationsanbieter, der in 28 Ländern tätig ist.

Über MATRIXX Software

Das im Silicon Valley ansässige Unternehmen MATRIXX Software engagiert sich dafür, Telekommunikationsbetreiber dabei zu unterstützen, sich als führende Akteure der digitalen Wirtschaft neu zu erfinden. MATRIXX Digital Commerce ist unsere mit mehreren Patenten ausgestattete Plattform, die wir ganz neu als Grundlage für digitale IT-Architekturen der nächsten Generation entwickelt haben, die in der Lage sind, den rasanten Wandel zu unterstützen. Durch Innovationen in den Bereichen Engineering, Produkte, Vertrieb und Bereitstellung geben wir Betreibern von Kommunikationsdiensten die Geschwindigkeit, Flexibilität und Autonomie an die Hand, die sie brauchen, um ihren Kunden moderne digitale Erlebnisse zu ermöglichen.

