Aufgrund der umfassenden Unterstützung durch Smartphones und anderen Mobilgeräten hat sich Bluetooth zu einer bevorzugten drahtlosen Technologie entwickelt, um Verbraucher mit ihren personenbezogenen, elektronischen Geräten wie etwa Wearables und medizinischen Geräten zu verbinden. Mit der Einführung von Bluetooth 5 können IoT-Entwickler neben der Nutzung all dieser Vorteile die immer häufiger geförderten, höheren Reichweiten und Datenraten im Zusammenhang mit Sensornetzwerken und anderen IoT-Anwendungen bereitstellen.

Um Designs für diese Anwendungen zu bauen, steht den Entwicklern eine wachsende Auswahl an Bluetooth-5-fähigen Komponenten zur Verfügung. Diese Komponenten mit einem vollständigen HF-Subsystem und Prozessorkern sind in der Lage, die Low-Level-Transaktionen im Zusammenhang mit der Bluetooth-Kommunikation auszuführen. Jedoch können der geforderte niedrige Stromverbrauch sowie die sichere Konnektivität in IoT-Netzwerken zu Komplikationen bei der Bereitstellung von Bluetooth in diesen Anwendungen führen.

Integrierte Lösung mit Bluetooth

Cypress Semiconductor entwickelte den CYW20719-MCU speziell für die steigende Nachfrage nach batteriebetriebenen Bluetooth-Designs für das IoT, Wearables, personenbezogene Elektronik und andere Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme. Neben seinen energiesparenden Funktionen stellt die Unterstützung von Bluetooth-5-Funktionen wie beispielsweise des adaptiven Frequenzsprungverfahrens einen bedeutenden Vorteil bei den stark ausgelasteten Funkumgebungen im Zusammenhang mit diesen Anwendungen dar.

Ausgestattet ist die Komponente mit einem Bluetooth-Funksubsystem mit geringer Leistungsaufnahme, einer ARM-Cortex-M4-CPU mit Gleitkommaeinheit (FPU, Floating Point Unit) sowie mehrere Peripherieblöcke (Bild 1). Des Weiteren beschleunigt eine im Chip integrierte Sicherheits-Engine die Verschlüsselung mit öffentlichen Schlüsseln und bietet Verschlüsselungsfunktionen, die für sichere Bluetooth-Vorgänge unerlässlich sind. Eine ebenfalls im Chip integrierte Energieverwaltung (PMU, Power Management Unit) schließlich sorgt für einen energieeffizienten Betrieb, den viele Hersteller für Bluetooth-fähige Komponenten in zunehmendem Maße fordern.

Das Funksubsystem des CYW20719 umfasst vollständige 2,5-GHz-HF-Signalpfade zum Senden (Tx) und Empfangen (Rx). Für den Rx-Signalpfad dämpft die Komponente bandexterne Signale. Auf diese Weise erreicht sie eine Rx-Empfindlichkeit von -95,5 dBm und ermöglicht den Entwicklern gegebenenfalls die Verwendung der Komponente ohne zusätzliche Filter. Im Tx-Signalpfad befindet sich ein integrierter Leistungsverstärker (PA, Power Amplifier), den Cypress für konfigurierbare Sendeleistungspegel von -24 dBm bis zu einem Maximum von +4 dBm entwickelte. Neben dem integrierten physischen Layer (PHY) verfügt die Komponente auf dem Chip auch über einen Bluetooth-5-MAC-Layer (Medium-Access-Control). Dank der optimierten Rx- und Tx-Signalpfade nimmt die Komponente lediglich 5,9 mA Rx-Strom und 5,6 mA Tx-Strom auf.

Um den Stromverbrauch weiter zu minimieren, bietet die Komponente mehrere Stromverbrauchsmodi, die ein integrierter PMU verwaltet. Die PMU versorgt separate HF- und digitale Stromversorgungskreise und umfasst einen integrierten Abwärtsregler, einen Regler mit geringem Spannungseinbruch (LDO-Regler) für digitale Schaltungen und einen separaten LDO-Regler für HF-Schaltungen (Bild 2). Zusätzlich bietet die PMU einen separaten Bypass-LDO-Regler (BYPLDO), der ...

