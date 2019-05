Bubendorf (ots) - Chemie Pharma Life Sciences ist die grösste

Exportindustrie der Schweiz und daher besonders auf stabile

wirtschaftliche Rahmenbedingungen angewiesen. Folgerichtig

unterstützt scienceindustries das institutionelle Rahmenabkommen mit

der Europäischen Union und ist für den Abschluss weiterer

Freihandelsabkommen, sofern die internationalen Standards für den

Patentschutz gewährleistet sind. Im Hinblick auf die

Unternehmens-Verantwortungs-Initiative bekennt sich der Präsident von

scienceindustries, Dr. Matthias Leuenberger, zu freiwillig gelebter

Nachhaltigkeit der Mitgliedsfirmen und spricht sich dezidiert gegen

schweizerische Alleingänge aus. In seinem Schlussplädoyer stellt er

die Forschung ins Zentrum, die mit ihren Lösungen im Dienst der

Gesellschaft und der Umwelt stehen. Dabei sollen die sich stellenden

Herausforderungen pragmatisch und ohne übermässige staatliche

Vorgaben angegangen werden.



Die 137. Generalversammlung von scienceindustries, dem

Wirtschaftsverband Chemie Pharma Life Sciences, fand bei der Bachem

AG in Bubendorf BL unter der Leitung ihres Präsidenten Dr. Matthias

Leuenberger statt. Die Industrien Chemie Pharma Life Sciences

erwirtschafteten 2018 mit ihren innovativen Produkten einen Anteil

von 45% an den Gesamtausfuhren und waren damit wiederum die grösste

Exportindustrie der Schweiz. Die Mitgliedsunternehmen von

scienceindustries investierten letztes Jahr erneut über 6 Milliarden

Franken für Forschung und Entwicklung in der Schweiz, dies entspricht

40% an den privaten Forschungsausgaben in unserem Land.



"Dieser Leistungsausweis ist nicht selbstverständlich, sondern

hart erarbeitet", so der Präsident von scienceindustries. Er

appellierte an die Wirtschaft und Gesellschaft, sich nicht in

politischen Grabenkämpfen zu verstricken, um nicht Gefahr zu laufen,

ins Hintertreffen zu geraten mit der Konsequenz, dass Wertschöpfung

aus der Schweiz abfliesst. Der Präsident führt an vier Beispielen

aus, wie dies mit pragmatischen Lösungen gelingen kann:



Für die engen wirtschaftlichen Beziehungen der Schweiz zur

Europäischen Union sind die bestehenden bilateralen Abkommen

essenziell, weshalb Dr. Matthias Leuenberger "den Vorschlag des

Bundesrates für ein Rahmenabkommen mit der EU unterstützt, und zwar

in der vorliegenden Form". Klärende Gespräche sollen geführt, dabei

aber nicht der Bogen überspannt werden. Bei der

Unionsbürgerrichtlinie und den staatlichen Beihilfen sollen die

Fragen auf "danach aufgespart werden". Bei den flankierenden

Massnahmen bekräftigt er, dass "scienceindustries ohne Wenn und Aber

hinter diesen stehe", ruft aber gleichzeitig die Gewerkschaften auf,

im Interesse des Wirtschaftsstandortes Schweiz zu pragmatischen

Lösungen Hand zu bieten.



An die an der Generalversammlung anwesende Frau Staatssekretärin

und Direktorin des SECO, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, richtete

Dr. Matthias Leuenberger die Worte, dass Chemie Pharma Life Sciences

"als führende Exportindustrie die Aushandlung weiterer

Freihandelsabkommen unterstützt, denn die USA, Indonesien und die

Mercosur-Staaten sind interessante Zielmärkte für unsere Industrien".

Um Forschung und Innovation weiter zu entwickeln, müssen die

internationalen Standards für den Schutz des Geistigen Eigentums auch

in den Freihandelsabkommen berücksichtigt werden.



Mit Blick auf die Unternehmens-Verantwortungs-Initiative wies Dr.

Matthias Leuenberger darauf hin, dass die Schweiz nicht auf einen

helvetischen Alleingang setzen darf, denn "diese Initiative ist mit

den kaum begrenzten Klagemöglichkeiten in der Schweiz überrissen".

Der Präsident fordert die Politik und die Stimmberechtigten auf die

Initiative abzulehnen.



Der Präsident von scienceindustries ist überzeugt, dass neue

Technologien und Innovationen Chancen zur Bewältigung der

Herausforderungen bieten. Durch die Entwicklung von innovativen

Pflanzenschutzmitteln mit höherer Wirksamkeit und besserer

Umweltverträglichkeit kann die Forschung nachhaltige Lösungen

bereitstellen. Diese Innovationen dürfen durch extreme Initiativen,

welche Pflanzenschutzmittel verbieten wollen, nicht verhindert

werden.



Dr. Matthias Leuenberger rief in seinem Schlussplädoyer Wirtschaft

und Gesellschaft auf, "gemeinsam gut- schweizerische, pragmatische

Lösungen und mit weniger Ideologie für die weltweit besten

staatlichen Rahmenbedingungen zu erarbeiten, damit die Schweiz auch

in Zukunft wettbewerbsfähig und erfolgreich bleibt".



Die Generalversammlung wählte Valerie Diele-Braun, CABB AG, Prof.

Andreas Bohrer, Lonza Group AG, Carlo Centonze, Emanuele Centonze

Holding AG, Dr. Markus Gautschi, Givaudan Schweiz AG und Dr. Matthias

Halusa, BASF Schweiz AG neu in den Vorstand von scienceindustries.



Die Präsidialrede von Herrn Dr. Matthias Leuenberger finden Sie

unter: www.scienceindustries.ch/medien/medienmitteilungen



