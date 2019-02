München (ots) -



Schockierend, kontrovers, fesselnd - die Geschichte von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo bietet seit der Erstveröffentlichung 1978 Stoff für Diskussionen. Amazon kündigt heute gemeinsam mit Constantin Television an, dass das autobiographische Werk als neues deutsches Prime Original adaptiert wird: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo



Wir Kinder vom Bahnhof Zoo erzählt die wahre Geschichte von Christiane F. und ihrem dysfunktionalen Freundeskreis im Alter von 12-16 Jahren, mit dem sie in die düstere Drogenszene des West-Berlins der 70er-Jahre gerät. Christiane ist ein einsames 12-jähriges Mädchen ohne Ziele. Bald übernimmt bei ihr die Sucht die Oberhand und sie begibt sich in die Prostitution, um ihre Abhängigkeit zu finanzieren. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ist eine moderne Neuerzählung der schockierenden und zugleich fesselnden Geschichte. Die Geschichte von Christane F. ist dank des Buchs und des Films, die in Deutschland und zahlreichen anderen europäischen Schulen behandelt werden, bereits weitläufig bekannt.



Produzenten des Prime Originals sind Oliver Berben (Terror - Ihr Urteil , Schuld I + II, Die Protokollantin, Parfum, Shadowhunters) und Sophie von Uslar (Mitten in Deutschand: NSU, Tannbach - Schicksal eines Dorfes). Annette Head (Weissensee, Ku'damm 56/59) ist Chef-Autorin der Serie, die Regie übernimmt Philipp Kadelbach (Parfum, SS-GB, Unsere Mütter, unsere Väter). Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ist eine Produktion von Constantin Television in Co-Produktion mit Amazon Studios.



"Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ist ein bedeutsames literarisches Werk und bewegt bis heute viele Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit", sagt Georgia Brown, Direktorin Europäische Prime Originals, Prime Video. "Die Serie greift diese Geschichte neu auf und gibt den Geschehnissen einen modernen Blick. Wir sind davon überzeugt, dass die Hintergründe so aktuell wie eh und je sind und unsere Prime-Mitglieder in ihren Bann ziehen werden."



"In 35 Ländern veröffentlicht und in 21 Sprachen übersetzt, erzählt uns Wir Kinder vom Bahnhof Zoo die Geschichte von sechs Kindern, die für ein ungestümes, kompromissloses Lebensgefühl kämpfen. Sie sind keine Opfer. Sie sind stark, jung, mutig und fesselnd", sagt Oliver Berben, Produzent und Vorstandsmitglied bei Constantin Film. "Zusammen mit der fantastischen Chef-Autorin Annette Head, ihrem Team und dem talentierten Regisseur Philipp Kadelbach ist es gelungen, ungeschönt in ein berauschendes Paradies zu blicken - in dem man auch sterben kann. Mit Prime Video haben wir den perfekten Partner für diese unglaubliche Reise gefunden."



Über Constantin Television



Constantin Television wurde 2006 als Konzerntochter der Constantin Film AG gegründet. Sie bündelt die Entwicklung und Produktion aller nationalen und internationalen Produktionen der Unternehmensgruppe, für die kein Kinostart in den Bereichen TV, Entertainment und digitale Medien geplant ist.



Zu den jüngsten Produktionen gehört das mehrfach preisgekrönte TV-Event TERROR - IHR URTEIL (2016), DAS SACHER. IN BESTER GESELLSCHAFT (2017), SCHULD + II (2015, 2017), DIE PROTOKOLLANTIN (2018), PARFUM (2018), BIER ROYAL (2019) und DER CLUB DER SINGENDEN METZGER (2019) sowie die international erfolgreiche TV-Serie SHADOWHUNTERS.



Über Prime Video



Prime Video ist ein umfassender Premium-Streaming-Service, der Kunden größte Vielfalt an digitalen Videos bietet. Kunden finden alle ihre Lieblingsinhalte bequem an einem Ort.



- In Prime enthalten: Prime-Mitglieder genießen unbegrenztes Streaming tausender Filme und Serienepisoden, darunter die preisgekrönten Prime Original Serien wie Emmy-Gewinner The Marvelous Mrs. Maisel, Tom Clancy's Jack Ryan und Bosch, die Oscar-Gewinnerfilme Manchester by the Sea und The Salesman sowie den für den Oscar nominierten Film The Big Sick. Zusätzlich stehen auch Live-Sport sowie lizensierte Inhalte und Self-Publishing-Inhalte in mehr als 200 Ländern und Territorien rund um den Globus bei Prime Video zur Verfügung.



- Noch mehr sehen mit Prime Video Channels: Prime-Mitglieder können aus über 50 Channels ihre Favoriten auswählen und individuell buchen, darunter Eurosport Player, STARZPLAY, Discovery Channel, Sony Channel, AXN, GEO Television und Filmtastic - ohne zusätzliche App, unabhängig von Bundles und jederzeit kündbar. Eine Übersicht der Channels gibt es unter amazon.de/channels.



- Kaufen oder Leihen: Zehntausende Titel sind für alle Amazon Kunden digital zum Leihen oder Kaufen verfügbar, darunter Film-Neuerscheinungen und aktuelle TV-Serien



- Schneller Zugriff: Kunden schauen jederzeit, was sie wollen, wann sie wollen und wo sie wollen. Mit der Prime Video App auf Smart-TVs, mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV oder Online. Eine Liste aller kompatiblen Geräte findet man unter amazon.de/av-factsheet.



- Unglaubliches Seherlebnis: Prime Video bietet das beste Seherlebnis mit ausgewählten Inhalten in 4K Ultra HD und High Dynamic Range (HDR). Kunden blicken mit exklusivem X-Ray-Access von IMDb hinter die Kulissen ihrer Lieblingsfilme und - serien und genießen diese dank der Downloadfunktion auch unterwegs offline.



Mehr über Prime



Weltweit genießen mehr als 100 Millionen zahlende Prime-Mitglieder die Vorteile von Prime. Für Kunden in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztes Streaming von mehr als 20.000 Filmen und Serienepisoden mit Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Reading, Prime Photos, Twitch Prime, Premiumzugang zu Blitzangeboten sowie Zugang zu Amazon Pantry. Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in 20 deutschen Metropolregionen. Prime-Mitglieder in Berlin und München können sich ihre Bestellungen mit Prime Now innerhalb einer Stunde oder innerhalb eines wählbaren 2-Stunden-Fensters liefern lassen. In Berlin, Potsdam, Hamburg und München können Prime-Mitglieder ihre Mitgliedschaft für 9,99 Euro im Monat um AmazonFresh erweitern und ihren kompletten Wocheneinkauf inklusive frischer und gekühlter Lebensmittel online erledigen. Prime ist für einen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro pro Monat erhältlich. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.



OTS: Constantin Television newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126258 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126258.rss2



Pressekontakt: Für Rückfragen: Constantin Film Presse TV Tel. +49 [89] 44 44 600 E-Mail: Presse_TV@constantin.film