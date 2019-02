Berlin (ots) - Deutschlands Top-Ökonom Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Werner Sinn ist Keynote-Speaker auf der diesjährigen UNCHAIN Convention, die in diesem Jahr am 14. - 15. Juni in Berlin stattfindet. Die im letzten Jahr erstmalig durchgeführte UNCHAIN-Konferenz wurde von der US-amerikanischen PR-Agentur credPR als eine der zehn weltbesten Blockchain-Konferenzen des Jahres ausgezeichnet.



Mit Top-Speakern aus aller Welt begibt sich die politisch neutrale Konferenz- und Diskussionsplattform erneut auf die Suche nach der Wahrheit bezüglich gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Auswirkungen von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie.



Das Ziel der UNCHAIN Convention ist die Zusammenführung von international führenden Krypto- und Blockchain-Pionieren mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Sowohl der intime Konferenzrahmen als auch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit abwechslungsreichen Side Events bieten hierfür einmalige Vernetzungs- und Diskussionsmöglichkeiten.



Neben zahlreichen Blockchain-Experten hält auch Hans-Werner Sinn auf der UNCHAIN Convention 2019 als Keynote-Sprecher einen Vortrag über "Target-Kredite, Negativ-Zinsen, Helikopter-Geld. Wie lange können wir der Entgrenzung der EZB-Politik noch zusehen?" mit anschließender Publikumsdiskussion.



Hans-Werner Sinn gilt als der bedeutendste Ökonom Deutschlands. Er war von 1999 bis 2016 Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, wurde 2015 zu "Deutschlands Hochschullehrer des Jahres" gewählt und zählt zu den weltweiten "Top 500 Economists" gemäß IDEAS/RePEc. Im letzten Jahr veröffentlichte Hans-Werner Sinn seine Autobiographie "Auf der Suche nach der Wahrheit".



Über UNCHAIN Convention:



Die zweitägige UNCHAIN Convention 2019 findet am 14. und 15. Juni in Berlin statt. Der genaue Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben. Es sind insgesamt 500 Konferenztickets erhältlich, ein Zweitagesticket kostet 0.1 Bitcoin. Die Tickets können auch in Euro bezahlt werden. Das Eintagesticket kostet 350 EUR, das Zweitagesticket 600 EUR. Sämtliche Konferenzvorträge werden auf Englisch gehalten. Nähere Informationen und Ticketvorverkauf: www.unchain-convention.com



OTS: UNCHAIN Convention newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130288 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130288.rss2



Pressekontakt: Rückfragen UNCHAIN Convention: Oskar Giese, info@unchain-convention.com Rückfragen Presse: Worthansa Kommunikation Sandra Goetz hello@sandragoetz.de Tel. 0170-2005053