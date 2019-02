Die Aktie von Wirecard legt am Donnerstagvormittag in der Spitze zehn Prozent zu und ist damit der Top-Gewinner im DAX. Hintergrund ist unter anderem ein Medienbericht, wonach zumindest ein Leerverkäufer im Vorfeld von der Veröffentlichung der brisanten Financial-Times-Artikel gewusst haben will. Das wirft neue Fragen auf.

Den vollständigen Artikel lesen ...