Am kommenden Donnerstag, den 21. Februar, präsentiert die Deutsche Telekom Zahlen. Neben den Ergebnissen zum abgelaufenen Quartal steht beim DAX-Konzern vor allem die Entwicklung bei der wichtigen Tochter T-Mobile US im Fokus. Deren Fusion mit dem Wettbewerber Sprint wird in den USA kritisch beäugt.

Den vollständigen Artikel lesen ...