Der Sportartikelhersteller Puma SE (ISIN: DE0006969603) will der Hauptversammlung am 18. April 2019 eine Dividende von 3,50 Euro für das Geschäftsjahr 2018 vorschlagen. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses in Höhe von 449 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0,78 Prozent. Die Dividende entspricht einer Ausschüttungsquote von 27,9 Prozent des Konzernergebnisses. Puma plant 25 Prozent bis 35 Prozent des Konzernergebnisses auszuschütten. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...