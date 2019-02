Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) hat ehrgeizige Ziele: Bis 2020 soll die operative Marge auf 11,5 Prozent steigen, so die Experten vom "ZertifikateJournal"."Auf dieses Ziel werden wir in den nächsten beiden Jahren konzentriert hinarbeiten, darauf liegt der Fokus", habe Vorstandschef Kasper Rorsted im Interview mit der "Euro am Sonntag" gesagt. Zum Vergleich: Für 2018 peile der DAX-Konzern einen Wert von 10,8 Prozent an. Beim Thema Zukäufe signalisiere Rorsted hingegen weiter Zurückhaltung: "Warum sollten wir? Ich sehe noch genügend Wachstumspotenzial für adidas und Reebok", so der Manager. Vor allem in Nordamerika sei noch Luft nach oben vorhanden. Dort sei man bislang noch unterrepräsentiert. ...

