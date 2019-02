Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Airbus nach Jahreszahlen auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe sehr stark abgeschnitten, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) und der freie Barmittelzufluss lägen deutlich über den Konsensschätzungen. Auch der Unternehmensausblick auf 2019 habe bezüglich der beiden Kennziffern positiv überrascht./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-02-14/12:23

ISIN: NL0000235190