Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Das Geldhaus habe in puncto Kostenentwicklung positiv überrascht, die Erlösqualität sei aber gering ausgefallen, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2019 habe der durchschnittlichen Markterwartung entsprochen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000CBK1001

