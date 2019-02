Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Airbus nach Zahlen zum vierten Quartal von 108 auf 121 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern habe beim Ergebnis seine Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick sei besser als erwartet ausgefallen. Derweil hielten sich die Belastungen durch das Auslaufen des A380-Programms in Grenzen./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 10:05 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2019 / 11:25 / MEZ

ISIN NL0000235190

AXC0186 2019-02-14/12:40