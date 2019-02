Genf (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100057093 -



Mit Swiss Transfer lanciert Infomaniak, der führende Schweizer

Entwickler von Webhosting-Technologien, eine Swiss Made Alternative

zu WeTransfer. Swiss Transfer steht mit seinem hohen

Sicherheitsniveau, gestützt durch die Schweizer Rechtsgebung, für

eine weltweite, werbefreie und kostenlose Filetransfer-Lösung für

grosse Dateien von bis zu 20 GB pro Übermittlung. Swiss Transfer wird

vollständig in der Schweiz in einem Tier III+ zertifizierten,

energieeffizienten und ökologischen Rechenzentrum gehostetet.



Swiss Transfer funktioniert ebenso einfach wie WeTransfer und

bietet darüber hinaus weitere Optionen und Sicherheit.



Swiss Transfer im Überblick



- Kostenlos, ohne Anmeldung und ohne Werbung

- Max. Gratisdownload 20 GB

- Hohe Sicherheit durch in der Schweiz gespeicherte Dateien

- Gültigkeitsdauer anpassbar bis zu 30 Tage

- Teilen per E-Mail, Slack oder Link

- Kennwortschutz, falls erwünscht

- Bestätigungsmail, sobald der Empfänger die Daten heruntergeladen

hat

- Download Limit 20 Dateien pro Transfer



Marc Oehler, COO von Infomaniak: «Swiss Transfer ist ein

nützliches Tool mit dem sich sehr grosse Dateien wie Fotos, Grafiken,

Studien, Präsentationen etc. einfach, sicher und schnell zwecks

Datenaustausch unter Kunden, Freunden, Agenturen, Medienhäusern etc.

verschicken lassen. Swiss Transfer wird in der Schweiz gehostet und

weist dank der starken Datenschutzpolitik von Infomaniak die strikte

Wahrung der Privatsphäre und der Nutzerdaten für eine besonders hohe

Vertraulichkeit und Sicherheit im Umgang mit Kundentransfers aus».



Mit Swiss Transfer stellt Infomaniak eine digitale Swiss Made

Infrastruktur für eine maximal sichere Datenübertragung und die

gemeinsame Nutzung von Dateien in einer geschützten Umgebung bereit.



Details zu Swiss Transfer finden Sie unter dieser Adresse:

https://www.swisstransfer.com



Originaltext: Infomaniak

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100057093

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100057093.rss2



Weiterführende Informationen:

Infomaniak Network SA, Thomas Jacobsen, Leiter Kommunikation &

Marketing

Telefon: +41 22 593 50 53, E-Mail: communication@infomaniak.com



Medienkontakt

C-Matrix Communications, Achim Supp

Telefon: +41 43 300 56 75, E-Mail: achim.supp@cmatrix.ch