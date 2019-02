Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) habe 2018 den Marktkonsens um 14 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewinnprognose für 2019 liege ebenfalls über der Konsensschätzung. Wenn sich die Dinge weiter gut entwickelten, könne Airbus zum Favoriten im Sektor der Hersteller von Industriegütern werden./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 01:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2019 / 01:23 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-02-14/12:47

ISIN: NL0000235190