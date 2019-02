Die gegenwärtig leicht freundliche Stimmung an der Wall Street dürfte die Leitindizes am Donnerstag noch etwas weiter tragen. Erneut richten sich die Hoffnungen auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China, deren neue zweitägige Runde am heutigen Donnerstag in Peking begonnen hat. Die Märkte rechnen laut Chefvolkswirt Paul Donovan von UBS Global Wealth Management mit einem "begrenzten Deal". Zusammen mit der Entspannung im Haushaltsstreit liefert die Politik damit eine stabile Basis für den Aktienmarkt.

Dagegen sorgen die uneinheitlichen Konjunkturdaten für Risse im Fundament, denn die Anleger vermissen Klarheit über den aktuellen Zustand der Weltwirtschaft. Es sei daher auch zunächst nur mit kleinen Gewinnen am Aktienmarkt zu rechnen. Dabei zeigten sich die US-Daten in jüngster Zeit relativ stärker als die Daten aus China und Europa. Ob dies so bleibt, werden am Donnerstag unter anderem Einzelhandelsumsatz, Erzeugerpreise und wöchentliche Arbeitsmarktdaten zeigen.

Für die Cisco-Aktie geht es vorbörslich 3,8 Prozent nach oben. Der US-Netzwerkausrüster hat im zweiten Geschäftsquartal die Markterwartungen übertroffen. Dagegen bricht die Fossil-Aktie um 17 Prozent ein. Das Fashion-Unternehmen enttäuschte mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Erwartungen der Analysten.

Abwärts dürfte es auch mit den noch nicht gehandelten Papieren von American International Group (AIG) gehen. Der US-Versicherungskonzern profitierte zwar im vierten Quartal von einer weggefallenen Steuerabschreibung aus dem Vorjahr, doch die Waldbrände in Kalifornien und Hurrikan "Michael" belasteten das Ergebnis.

Die Titel von Yelp rücken um 3,7 Prozent vor. Das Internetunternehmen übertraf mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Erwartungen des Marktes. Apple legen um 0,2 Prozent zu. Das Unternehmen bringt einige ältere iPhone-Modelle wieder in Deutschland auf den Markt, deren Verkauf der US-Konzern im Zuge eines Patentrechtsstreits mit Qualcomm einstellen musste.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2019 06:18 ET (11:18 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.