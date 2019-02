Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Die Aktie von Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) hat ein bisschen gebraucht, um sich an der Börse einzugewöhnen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Emittiert im Oktober vergangenen Jahres zu 80 Euro sei es in den ersten Handelstagen zwar bis auf gut 86 Euro nach oben gegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...