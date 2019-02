Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Berliner Regisseurin Judith Lorentz erhält den Deutschen Hörbuchpreis. Sie wird in der Kategorie "Bestes Hörspiel" für ihre Adaption des Romans "Unterleuten" von Juli Zeh ausgezeichnet. Das "große Wagnis", sich von der starken literarischen Vorlage zu lösen und nur auf die Figuren zu setzen, habe "derart eindringliche Typen" hervorgebracht, dass die Jury befindet: "Wir sind alle Unterleuten!" Mit einem Ensemble von "meisterlichen Sprecherinnen und Sprechern" schaffe Judith Lorentz einen "faszinierenden Raum" und "ein Hör-Spiel im besten Sinne". Die Preisverleihung findet am 19. März im WDR-Funkhaus in Köln statt.



Die rbb/NDR-Koproduktion "Unterleuten" spielt in einem fiktiven Dorf in der Prignitz, weit im Nordwesten Brandenburgs. Felder, Sand und brandenburgischer Himmel, schützenswerte Vogelarten, alteingesessene Bauern und zugezogene Großstädter, Pragmatiker und Naturromantiker - doch das Idyll trügt. Denn als ein Investmentunternehmen im Dorf den Bau eines Windparks plant, weckt das Begehrlichkeiten und führt zu heftigen Konflikten.



Mit Hilmar Eichhorn, Jaecki Schwarz, Tanja Wedhorn, Moritz Grove, Bettina Kurth, Wolfram Koch, Udo Wachtveitl, Ulrike Krumbiegel, Winnie Böwe, Axel Prahl, Milan Peschel, Lisa Hrdina, Marc Hosemann u. v. m.



Bearbeitung & Regie: Judith Lorentz Ton: Peter Avar und Venke Decker Komposition: Lutz Glandien Dramaturgie und Redaktion: Juliane Schmidt Produktion: rbb/NDR 2018 Ursendung: 3.10.2018, 12 bis 18 Uhr, kulturradio vom rbb



Eine 12-teilige Version des Hörspiels steht als Podcast im "rbb Serienstoff" zur Verfügung, die 6-teilige Version gibt es in der NDR Hörspielbox und in der ARD Audiothek.



Das Hörbuch erschien am 29. Oktober im Münchner Hörverlag. "Unterleuten" ist eine Koproduktion von rbb und NDR und wurde bereits als Hörspiel des Monats Oktober der Akademie der Darstellenden Künste ausgezeichnet.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Stefanie Tannert Tel 030 / 97 99 3 - 12 110 stefanie.tannert@rbb-online.de