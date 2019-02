Nestle will sein Wachstum auch in den kommenden Jahren über Zukäufe in vielversprechenden Bereichen vorantreiben. Damit versucht sich der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern auf ernährungsbewusste Konsumenten einzustellen, die auf viel Zucker und Fett verzichten und zunehmend vegetarische Produkte nachfragen.

